В ВКО вынесли приговор женщине за публикацию видео «перестрелки в Аягозе»
20 января 2017, 16:55
Суд приговорил девушку к двум годам ограничения свободы и принудительному труду по 240 часов в год.
В Аягозском районном суде вынесен обвинительный приговор молодой женщине, которая разместила на своем канале YouTube видео, на котором якобы запечатлена перестрелка в городе. Информация вызвала широкий резонанс и не соответствовала действительности. За распространение заведомо ложных сведений горожанку приговорили к ограничению свободы и принудительным работам, передает корреспондент YK-news.kz.
Видеозапись, на которой запечатлена, предположительно, полицейская погоня, перерастающая в перестрелку со злоумышленниками, быстро распространилась по мессенджерам и социальным сетям в начале декабря 2016 года. В тексте, комментирующем видео, значилось, что действие якобы происходит в Аягозе. Публикация вызвала бурную реакцию казахстанских интернет-пользователей.
Сотрудники ДВД ВКО оперативно опровергли информацию и предупредили об уголовной ответственности за распространяемые «фейки».
— Это видео и ранее распространялось в социальных сетях, с обозначением различных городов Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе ДВД ВКО. — Наши сотрудники изучили кадры на записи и пришли к выводу, что видео никак не связано с нашим регионом.
Расследование привело к 26-летней безработной жительнице Аягоза. Молодая женщина, по ее версии, получила видеозапись по WhatsApp от знакомого. Она подумала, что перестрелка действительно происходит в городе. Не разобравшись в происхождении записи, горожанка опубликовала видео на своем канале YouTube с комментарием о том, что ЧП случилось в Аягозе, и предупреждением не выходить на улицу.
В суде девушка раскаялась и сказала, что допустила правонарушение по незнанию. Суд решил, что можно не лишать подсудимую свободы. Однако и штраф она выплачивать не сможет по причине отсутствия постоянной работы.
В итоге суд приговорил девушку к двум годам ограничения свободы и принудительному труду по 240 часов в год за распространение заведомо ложной информации с использованием сетей телекоммуникаций. Приговор пока не вступил в законную силу.
Михаил Потапов
Фото ГТРК "Новосибирск"
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