"Соединенные Штаты России": салют в Вашингтоне сложился в буквы USR
20 января 2017, 16:57
Некоторые при этом шутят, что это было зашифрованное послание американскому народу от Владимира Путина.
Перед инаугурацией 45-го президента США в небе над Вашингтоном запустили фейерверк, которым завершался концерт, приуроченный к этому мероприятию, сообщают Vesti.ru.
Однако вместо букв USA (Соединенные Штаты Америки) в небе появились буквы USR.
Практически сразу фото и видео этого салюта появились в Сети:
USR? Seriously? Is Trump not even trying to hide it anymore. What happened to this country. #UnitedStatesofRussia#NotMyPresident#Resistpic.twitter.com/FQzxp9c9sj— Richard Fronduto (@RichardFronduto) 20 января 2017 г.
Пользователи перевели это как "Соединенные Штаты России" и предполагают, что теперь и в этом тоже обвинят "вездесущих российских хакеров".
Некоторые при этом шутят, что это было зашифрованное послание американскому народу от Владимира Путина, передает "Россия 24", однако есть и те, кто считает, что на самом деле надпись была задумана как USSR (СССР), но "забыли" одну букву S.
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