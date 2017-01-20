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"Соединенные Штаты России": салют в Вашингтоне сложился в буквы USR

20 января 2017, 16:57

Некоторые при этом шутят, что это было зашифрованное послание американскому народу от Владимира Путина.


Перед инаугурацией 45-го президента США в небе над Вашингтоном запустили фейерверк, которым завершался концерт, приуроченный к этому мероприятию, сообщают Vesti.ru.

Однако вместо букв USA (Соединенные Штаты Америки) в небе появились буквы USR.

Практически сразу фото и видео этого салюта появились в Сети:


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