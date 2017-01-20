Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области
20 января 2017, 16:59
Ожидаются сильные метели.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с усиление ветра и метелью в Астане и Акмолинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС РК.
Так, в Астане: 21-23 января ожидаются метель, усиление юго-западного ветра порывы 15-20 м/с.
В Акмолинской области ночью 21 января ожидается юго-западный ветер местами 15-20 м/с, днем 21, сутки 22-23 января 15-20, местами 23-28 м/с. Местами метель.
Ранее, в прогнозе на выходные дни синоптики обещали метели с ухудшением видимости и снегопады в северной половине республики и мокрый снег и туман в южной половине.
Фото: www.tv2.tomsk.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840298-7eaf48df82fe87f12ac45f0586143d3c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также