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Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области

20 января 2017, 16:59

Ожидаются сильные метели.


Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с усиление ветра и метелью в Астане и Акмолинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС РК.

Так, в Астане: 21-23 января ожидаются метель, усиление юго-западного ветра порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью 21 января ожидается юго-западный ветер местами 15-20 м/с, днем 21, сутки 22-23 января 15-20, местами 23-28 м/с. Местами метель.

Ранее, в прогнозе на выходные дни синоптики обещали метели с ухудшением видимости и снегопады в северной половине республики и мокрый снег и туман в южной половине.

Фото: www.tv2.tomsk.ru

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