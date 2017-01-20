Приложение для превращения в «няшку» оказалось опасным

Приложение-фоторедактор Meitu создано в 2008 году. На данный момент приложение установили уже более миллиарда пользователей.

Эксперты в области информационной безопасности выяснили, что получившее вирусную популярность приложение для превращения в «няшку» (придание человеческим чертам неестественной миловидности) Meitu запрашивает много лишней информации и содержит подозрительный код. Об этом сообщает издание CNet.





По словам специалиста Джонатана Здзиарски, приложение собирает данные как на iOS, так и на Android. В случае со смартфонами Apple сервис сначала проверяет, взломана ли система (jailbreak), а также узнает аппаратный идентификатор и сотового оператора, пишет Lenta.ru





Summary: Meitu is a throw-together of multiple analytics and marketing/ad tracking packages, with something cute to get people to use it. — Jonathan Zdziarski (@JZdziarski) 19 января 2017 г.





По мнению специалистов, эти данные создатели приложения могут продавать сторонним компаниям, которые занимаются размещением рекламы.





Кроме того, Meitu запрашивает разрешение на совершение звонков. Для каких целей необходима эта функция в фоторедакторе, неизвестно.





Еще один эксперт, пишущий в Twitter под ником FourOctets, сообщил, что после установки приложение отправило IMEI телефона (уникальный номер аппарата) сразу на несколько серверов в Китае. IMEI используется для слежки за устройствами и блокировки краденых телефонов на уровне оператора сотовой связи.





Приложение-фоторедактор Meitu создано в 2008 году. На данный момент приложение установили уже более миллиарда пользователей. В России сервис стал популярен только в январе 2017 года.





С помощью редактора пользователи могут отретушировать свое или чужое фото в стиле аниме-героев. Кроме того, в приложение встроено множество инструментов для улучшения снимков.



