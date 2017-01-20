В 563 км на юг от Алматы зафиксировано землетрясение
20 января 2017, 17:04
Магнитуда MPV 12.0.
Специалистами ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 января в 15 час 53 мин 53 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Магнитуда MPV 12.0, передает Zakon.kz
Эпицентр землетрясения расположен в 563 км на юг от г. Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 5.6.
Координаты эпицентра 38.14° с.ш. 76.57° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: rus.bashgazet.ru
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