Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В 563 км на юг от Алматы зафиксировано землетрясение

20 января 2017, 17:04

Магнитуда MPV 12.0.


Специалистами ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 января в 15 час 53 мин 53 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Магнитуда MPV 12.0, передает Zakon.kz

Эпицентр землетрясения расположен в 563 км на юг от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 5.6.
Координаты эпицентра 38.14° с.ш. 76.57° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет



Фото: rus.bashgazet.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также