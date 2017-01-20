СМИ: в здании отеля, на который сошла лавина, нашли шестерых выживших
20 января 2017, 17:04
Для эвакуации людей вызваны спасательные вертолёты.
Шестеро выживших обнаружены в отеле в центральной Италии, который накрыла снежная лавина, сообщает РИА Новости со ссылкой на Repubblica.
В первоначальной информации сообщалось о пяти выживших.
Отмечается, что для эвакуации людей вызваны спасательные вертолёты.
Напомним, ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, по всей видимости, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу, где, по последним данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей. В четверг спасатели извлекли из отеля тела четырех погибших.
Фото: © AP Photo/ Italian Firefighters
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