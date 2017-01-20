СМИ: в здании отеля, на который сошла лавина, нашли шестерых выживших

В первоначальной информации сообщалось о пяти выживших.





Отмечается, что для эвакуации людей вызваны спасательные вертолёты.





Напомним, ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, по всей видимости, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу, где, по последним данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей. В четверг спасатели извлекли из отеля тела четырех погибших.