Полиция Вашингтона разняла сторонников и противников Трампа при помощи газа
20 января 2017, 17:20
Cначала между оппонентами возникла словесная перепалка, которая затем переросла в стычку.
Полиция Вашингтона применила газ для усмирения сторонников и противников избранного президента США Дональда Трампа. Видео инцидента публикует Ruptly.
Как сообщает агентство Associated Press, сначала между оппонентами возникла словесная перепалка, которая затем переросла в стычку.
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