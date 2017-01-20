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Полиция Вашингтона разняла сторонников и противников Трампа при помощи газа

20 января 2017, 17:20

Cначала между оппонентами возникла словесная перепалка, которая затем переросла в стычку.


Полиция Вашингтона применила газ для усмирения сторонников и противников избранного президента США Дональда Трампа. Видео инцидента публикует Ruptly.


Как сообщает агентство Associated Press, сначала между оппонентами возникла словесная перепалка, которая затем переросла в стычку.

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