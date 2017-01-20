Стоимость строительства объектов ЭКСПО за счет бюджета сократилась на Т302 млрд

Сегодня в Астане подписано соглашение о сотрудничестве между АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.





Цель документа - вовлечение казахстанского бизнеса в подготовку и проведение ЭКСПО-2017. Совместные усилия будут направлены на увеличение доли местного содержания в обслуживании выставки, а также привлечение малого и среднего бизнеса из регионов.





В своем выступлении глава нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов отметил, что предстоящая выставка станет мировой площадкой для обсуждения и поиска ключевых решений в области зеленой энергетики. Кроме того, национальный проект даст толчок инновационному развитию страны.





«Выставка стала реальным национальным проектом, направленным на поддержку отечественного предпринимательства. Проект позволил не только сохранить, но и создал порядка 50 тысяч рабочих мест. В пиковые периоды на площадке работали 14 тысяч строителей и более 500 единиц техники. В целом, в строительстве объектов выставки задействовано 366 отечественных товаропроизводителей и заключено договоров на 52,5 млрд. тенге», - отметил Ахметжан Есимов.





По словам главы нацкомпании, эта цифра в два раза больше аналогичного показателя 2015 года. Подготовка к проведению ЭКСПО-2017 помогла создать новые рабочие места в регионах, обеспечив предприятия заказами на поставку продукции. Стоимость строительства объектов выставки за счет бюджета сократилась на 302 млрд. тенге.





В свою очередь председатель президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Тимур Кулибаев отметил высокую готовность объектов и организации выставки, а также то, что она открывает широкие возможности для бизнеса.





«Очень важно то, что во время проведения ЭКСПО в Астану приедет большое количество людей и, конечно, огромные возможности открываются для бизнеса столицы – это гостиницы, рестораны, различные развлекательные заведения, сфера обслуживания. Будет очень большой наплыв туристов», - сказал Кулибаев.





Глава ЭКСПО-2017 добавил, что выставка в Астане – это уникальный шанс для отечественных предпринимателей развивать сферу услуг.





«ЭКСПО дает возможность в продвижении на глобальном рынке, популяризации отечественных брендов, налаживанию коммерческих связей. У нас есть прекрасная возможность развить туристскую индустрию – не только въездной, но и внутренний туризм. Более того, мы не ограничиваемся периодом подготовки и проведения ЭКСПО-2017. Огромный пласт работы предстоит и после выставки. Мы работаем над детальной концепцией развития территории в поствыставочный период», - подчеркнул Ахметжан Есимов.





В ходе встречи председателю президиума НПП «Атамекен» Тимуру Кулибаеву представили возможности предпринимателей для развития бизнеса в рамках ЭКСПО-2017, а также познакомили с содержательной программой выставки. Руководители ЭКСПО-2017 и НПП «Атамекен» пришли к единому мнению, что подписанное соглашение не должно быть декларативным. Реализация документа, по их мнению, окажет существенную поддержку отечественному бизнесу.



