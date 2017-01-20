В Атырауской области эвакуировали детский сад из-за пожара на соседнем складе

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Из-за пожара на складе, который находится по соседству с детсадом, детей экстренно пришлось выводить из дошкольного учреждения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".





В автомобильном сообществе zello_atyrau появилось видео эвакуации детей из детского сада. На видео сначала женщина выводит детей со двора дошкольного учреждения. Далее появляются еще взрослые вместе с детьми, спешащие покинуть задымленную территорию. Из-за густого смога невозможно разглядеть горящее помещение.

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