В результате падения вертолета на востоке Китая пострадали три человека
20 января 2017, 17:31
Причины случившегося неизвестны, ведется расследование.
Вертолет разбился в провинции Фуцзянь на востоке Китая, пострадали три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт "Дунфанван".
Инцидент произошел вечером в четверг недалеко от деревни Цзешань в район Цюаньган городского округа Цюаньчжоу.
По словам очевидцев, они услышали взрыв, а потом увидели столб дыма. Район вокруг места крушения оцеплен, на место происшествия прибыли пожарные и спасатели.
Трое пострадавших доставлены в больницу.
Отмечается, что крушение мог потерпеть военный вертолет, однако эта информация официально не подтверждается. Причины случившегося неизвестны, ведется расследование.
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