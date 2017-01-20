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В результате падения вертолета на востоке Китая пострадали три человека

20 января 2017, 17:31

Причины случившегося неизвестны, ведется расследование.


Вертолет разбился в провинции Фуцзянь на востоке Китая, пострадали три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт "Дунфанван".

Инцидент произошел вечером в четверг недалеко от деревни Цзешань в район Цюаньган городского округа Цюаньчжоу.

По словам очевидцев, они услышали взрыв, а потом увидели столб дыма. Район вокруг места крушения оцеплен, на место происшествия прибыли пожарные и спасатели.

Трое пострадавших доставлены в больницу.

Отмечается, что крушение мог потерпеть военный вертолет, однако эта информация официально не подтверждается. Причины случившегося неизвестны, ведется расследование.

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