В результате падения вертолета на востоке Китая пострадали три человека

Инцидент произошел вечером в четверг недалеко от деревни Цзешань в район Цюаньган городского округа Цюаньчжоу.





По словам очевидцев, они услышали взрыв, а потом увидели столб дыма. Район вокруг места крушения оцеплен, на место происшествия прибыли пожарные и спасатели.





Трое пострадавших доставлены в больницу.





Отмечается, что крушение мог потерпеть военный вертолет, однако эта информация официально не подтверждается. Причины случившегося неизвестны, ведется расследование.