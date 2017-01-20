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Лукашенко поручил найти замену российской нефти

20 января 2017, 17:38

9 января ФАС России и министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии не смогли договориться о тарифах транспортировки нефти по территории республики в 2017 году.


Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заменить поставки российской нефти альтернативными вариантами. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает агентство «БелТа».

Отмечается, что распоряжение было отдано на фоне сокращения поставок российской нефти в Белоруссию. «Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от России должно быть замещено альтернативными вариантами», — заявил глава государства.

По его словам, новые маршруты не только проработаны, но и испытаны. Среди них — доставка нефти с Черного и Средиземного морей на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

9 января ФАС России и министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии не смогли договориться о тарифах транспортировки нефти по территории республики в 2017 году. В тот же день газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия намерена сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до до четырех миллионов тонн в первом квартале после того, как сторонам не удалось найти решение газового спора.

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