Минфин предлагает перестать озвучивать суммы процедурных нарушений

Министерство финансов предлагает изменить классификацию правонарушений в законе «О государственном аудите». Эта поправка была озвучена сегодня на заседании межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в Министерстве юстиции РК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

«Было внесено предложение по изменению классификации правонарушений, - пояснила журналистам ответственный секретарь министерства финансов Наталья Коржова. - Нарушения те, которые не повлекли хищения, растраты и так далее, средств называть нарушениями процедурного характера и не озвучивать воздушные, пугающие особенно население, цифры, что нарушение произведено на миллиардные суммы. А по сути, это нарушение процедур, которые при их исполнении были исполнены, и никаких нарушений не повлекли».

В пример Коржова привела несвоевременно проведенные государственные закупки. На данный момент о таких случаях говорят - министерством допущено нарушение на сумму 20 млрд. тенге. «Но речь идет о процедуре», - пояснила ответственный секретарь.

«Не провели в январе, но перенесли, провели в феврале. Это не говорит, что эти деньги выведены, украдены, либо есть какие-то нарушения, - сказала она. - Это замечание, когда озвучивалось, было общее одобрение зала».

«Просто если речь идет о сумме ущерба, то потом и вы журналисты, и мы, кто проверяет, эффективность нашей деятельности рано или поздно несем ответственность. Нам говорят - если в прошлом году было нарушений на 20 млрд. тенге, то сколько восстановлено? А это не восстанавливаемые суммы, это процедурные нарушения» - заключила она.

Татьяна Ковалева