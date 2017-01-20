Пакьяо заявил, что готов провести бой против Макгрегора по правилам бокса

Ранее промоутер боксера Боб Арум заявил, что 38-летний Пакьяо проведет четыре поединка в 2017 году, после чего завершит карьеру

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинец Мэнни Пакьяо готов провести бой против бойца смешанного стиля ирландца Конора Макгрегора, но только по правилам бокса . Слова Пакьяо приводит портал Boxingscene со ссылкой на его интервью Fox Sports.





Ранее промоутер боксера Боб Арум заявил, что 38-летний Пакьяо проведет четыре поединка в 2017 году, после чего завершит карьеру. По словам промоутера, ведутся переговоры о проведении следующего поединка филиппинца 23 апреля против австралийца Джеффа Хорна. Позднее Арум сообщил ТАСС, что Пакьяо предложили провести бой в России против Дмитрия Михайленко в июне.

"Я готов драться с ним только по правилам бокса, не по правилам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Только боксерский поединок", - сказал Пакьяо.





Ранее стало известно о том, что Макгрегор может провести боксерский бой против знаменитого американца Флойда Мэйуэзера-младшего.

Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью. 28-летний Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году.



