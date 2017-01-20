Астанинский процесс – знаковое событие для казахстанской дипломатии, считают эксперты

Переговоры по Сирии в Астане – знаковое событие для казахстанской дипломатии, считает научный сотрудник Отдела внешней политики и международной безопасности КИСИ при Президенте РК Анастасия Решетняк, передает Zakon.kz.





«Астана, предложенная в качестве площадки для промежуточного этапа мирного урегулирования, получает возможность зафиксировать свою роль как альтернативного механизма для переговоров по наиболее важным и чувствительным международным проблемам», - считает она.









По мнению А.Решетняк, Казахстан заслужил такое право, проводя сбалансированную многовекторную внешнюю политику и эффективно сотрудничая как с инициаторами диалога, так и с западными партнёрами. «Это, а также авторитет Н. Назарбаева, представляет Астану как конструктивный фон для потенциального достижения согласия по ряду ключевых вопросов. В очередной раз, становясь объектом международного внимания в связи с межсирийскими переговорами, Казахстан подтверждает свой имидж миролюбивого государства, способного позитивно влиять на мировую политику», - заключила эксперт.





В свою очередь директор института системных исследований «Парасат» Нурсултан Ахмедия считает, что формат Астанинского процесса, в первую очередь, предполагает переговоры для обсуждения конкретных позиций участвующих сторон и, на самом деле, является демонстрацией воли и готовности сторон для достижения конкретных решений.









«Определенно, что Астанинский процесс улучшит динамику женевского формата. Отмечу, что инициаторами данных переговоров, как мы знаем, были президенты России и Турции, которые обратились к нашему Президенту с просьбой предоставить площадку», - сказал он.





При этом эксперт отметил, что Астана известна всем своими миротворческими усилиями, а за последние годы роль Астаны в урегулировании разных конфликтов усилилась. Вместе с тем, нынешний статус Казахстана как непостоянного члена СБ ООН также подталкивает Астану к активному участию в событиях мирового масштаба и значения.





Напомним, переговоры по Сирии в Астане состоятся 23 января. 30 декабря Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил руководящему составу МИД республики тщательно подготовиться к проведению в Астане переговоров по Сирии в ближайшей перспективе.



