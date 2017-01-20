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Кремль назвал ошибочным утверждение «Трамп — наш человек»

20 января 2017, 17:49

«Полагать, что Трамп «наш человек» — самая большая ошибка со стороны западных и некоторых российских политологов», — сказал Песков.


Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ошибочным мнение о том, что избранный президент США Дональд Трамп является «нашим человеком», сообщает РБК.

«Полагать, что Трамп «наш человек» — самая большая ошибка со стороны западных и некоторых российских политологов», — цитирует Пескова агентство «РИА Новости».

«Это не наш человек, это человек американский. Это президент Соединенных Штатов Америки», - объяснил пресс-секретарь президента.

До сих пор в Москве осторожно комментировали будущий характер отношений с Вашингтоном, выражая надежду на конструктивный подход новой американской администрации. «Давайте наберемся терпения, дождемся момента вступления господина Трампа в должность действующего президента, а потом уже будем давать оценки тем или иным инициативам», — ранее говорил Песков.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных российских чиновников сообщило о том, что в Кремле изначальная эйфория в связи с победой Трампа сменилась скепсисом. В частности в Москве уже не так уверены, что отношения с Вашингтоном удастся улучшить в короткие сроки, а Трамп быстро отменит антироссийские санкции.

Фото: Reuters/Pixstream


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