Столичные елки "одели" в зеленые наряды

Столичные ели "нарядили" защитным костюмом, которые уберегут их от солнечных ожогов. Об этом сообщила пресс-служба АО "Астана-Зеленстрой" в Об этом сообщила пресс-служба АО "Астана-Зеленстрой" в Facebook , передает Zakon.kz





Как сообщают в компании, с января в Астане стоят солнечные морозные дни. А во время оттепелей февраля - марта хвоя пробуждается. Запускается фотосинтез, и на него расходуется вода, накопленная в тканях растения. Так как поступление влаги из мерзлой почвы невозможно, хвоя обезвоживается. На физиологическое иссушение накладывается ожог от солнечных лучей, отраженных от поверхности снега.









В середине-конце апреля, когда почва оттаивает на глубину штыка лопаты, а корни растения уже способны добывать воду из нее, иссушение и ожог уже неопасны.









Большей опасности подвергаются растения, посаженные на участке южной, юго-восточной и юго-западной экспозиции, на тяжелых почвах. В зоне риска посадки текущего и прошлого года, еще не адаптировавшиеся к особенностям города. Менее уязвимы посадки двух-, трехлетней давности.



