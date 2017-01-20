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Столичные елки "одели" в зеленые наряды

20 января 2017, 18:03

Они призваны защитить хвойные растений от палящих солнечных лучей.


Столичные ели "нарядили" защитным костюмом, которые уберегут их от солнечных ожогов. Об этом сообщила пресс-служба АО "Астана-Зеленстрой" в Facebook, передает Zakon.kz.

Как сообщают в компании, с января в Астане стоят солнечные морозные дни. А во время оттепелей февраля - марта хвоя пробуждается. Запускается фотосинтез, и на него расходуется вода, накопленная в тканях растения. Так как поступление влаги из мерзлой почвы невозможно, хвоя обезвоживается. На физиологическое иссушение накладывается ожог от солнечных лучей, отраженных от поверхности снега.



В середине-конце апреля, когда почва оттаивает на глубину штыка лопаты, а корни растения уже способны добывать воду из нее, иссушение и ожог уже неопасны.


Большей опасности подвергаются растения, посаженные на участке южной, юго-восточной и юго-западной экспозиции, на тяжелых почвах. В зоне риска посадки текущего и прошлого года, еще не адаптировавшиеся к особенностям города. Менее уязвимы посадки двух-, трехлетней давности.

Фото: Facebook.

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