Астанчане смогут оформить временную регистрацию в КСК
20 января 2017, 18:11
22 января,по графику с 8.00 до 15.00 будут работать областные центры обслуживания населения, а также ЦОНы Астаны и Алматы.
С 21 января жители столицы смогут получить электронную цифровую подпись и оформить временную регистрацию в помещениях кооперативов собственников квартир, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГК "Правительство для граждан".
Сотрудники ЦОН будут обслуживать жильцов КСК по графику работы с 9.00 до 18.30, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.
В воскресенье, 22 января,по графику с 8.00 до 15.00 будут работать областные центры обслуживания населения, а также ЦОНы Астаны и Алматы (список ЦОНов прилагается).
По словам директора дирекции оказания государственных услуг НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой предложение госкорпорации об оказании услуг в помещениях КСК поддержали пока три столичных кооператива собственников квартир, это КСК «Гулдер», «Байтерек» и «Нурбекет». «В этих жилых комплексах расположено 22 многоквартирных дома – это почти три тысячи квартир. Мы надеемся на положительный отклик от граждан. Сейчас мы также ведем переговоры с КСК в других городах Казахстана», - говорит Балташева.
Стоит отметить, что это не первое мероприятие по расширению спектра услуг вне стационарных центров обслуживания населения. Со вчерашнего дня мобильные группы ЦОНов работают в учебных организациях, рынках и торговых точках. Они помогают гражданам оформить услугу по временной регистрации граждан посредством портала электронного правительства. Только за один день мобильные группы выдали более 800 ЭЦП и оказали более 50 услуг по временной регистрации посредством портала egov.kz.
Список ЦОНов, которые будут работать в воскресенье, 22 января
Астана
Отдел №1 Есильского района - ул. Достык, 20
Отдел №2 Есильского района - ул. Сауран,7
Отдел №3 Алматинского района - ул. Куйши Дина, 29/1
Отдел №4 Алматинского района - ул. Сатпаева, 25
Отдел № 5 Сарыаркинского района - ул. С-409, 13
Отдел № 6 Сарыаркинского района - пр. Республики, 43
Алматы
Отдел Ауэзовского района - ул. Джандосова, 51
Отдел Алатауского района - мкр. Шанырак 2, ул. Жанкожа батыра, 24
Отдел Бостандыкского района - мкр. Алмагуль, ул. Ходжанова, 9 А
Отдел Жетысуского района - мкр. Кулагер, ул. Серикова, 6А
Отдел Медеуского района - ул. Маркова, 44
Отдел Турксибского района - ул. Рихарда Зорге, 9
Отдел Наурызбайского района – мкр. Акжар, ул. Егинсу, 33
Актобе
Отдел №1 г.Актобе ул. Тургенева, 109
Актау
Отдел г.Актау - 15 мкр., 67 б
Атырау
Отдел № 1 г.Атырау ул.Сатпаева, 23
Шымкент
Отдел №1 - ул. Мадели Кожа № 1 Г
Отдел №3 - ул. Джангельдина, 13А
Отдел №5 - мкр. Нурсат, 24/1
Павлодар
Отдел № 3 - ул. Павлова, 48
Петропавловск
Отдел №1 - ул.М.Ауэзова, 157
Акмолинская область
Отдел №1 г. Кокшетау ул. Ауэзова, 189 А
Отдел Целиноградского района по Акмолинской области - с. Акмол
ул. Гагарина, 16
Талдыкорган
Отдел г. Талдыкорган ул. Тауелсіздік, 67 Б
Отдел Илийского района Алматинской области - Илийский район, п. Отеген батыра
мкр. Куат, ул. Тауелсиздиктің 10 жылдығы, 23
Отдел Карасайского района Алматинской области - г. Каскелен
ул. Жангозина, 38 А
Отдел Талгарского района Алматинской области - г.Талгар,
ул. Лермонтова, 53А
Усть-Каменогорск
Отдел №3 г.Усть-Каменогорск ул. Белинского, 37, а
Семей
Отдел №2 г.Семей ул. Б. Момышулы, 22
Тараз
Отдел №1 г. Тараз ул. Койгельды, 158
Уральск
Отдел №2 г. Уральск ул. Курмангазы, 173
Караганда
Отдел №3 г. Караганда пр.Шахтеров, 5/2
Костанай
Отдел № 1 г. Костанайул.Тарана, 114
Кызылорда
Отдел №1 г.Кызылорды ул. Муратбаева, 2Е
Фото: kursiv.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840316-80329dfdf7a215f8b035ca9d09303086
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также