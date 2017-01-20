Астанчане смогут оформить временную регистрацию в КСК

22 января,по графику с 8.00 до 15.00 будут работать областные центры обслуживания населения, а также ЦОНы Астаны и Алматы.

С 21 января жители столицы смогут получить электронную цифровую подпись и оформить временную регистрацию в помещениях кооперативов собственников квартир , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГК "Правительство для граждан".





Сотрудники ЦОН будут обслуживать жильцов КСК по графику работы с 9.00 до 18.30, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.





В воскресенье, 22 января,по графику с 8.00 до 15.00 будут работать областные центры обслуживания населения, а также ЦОНы Астаны и Алматы (список ЦОНов прилагается).





По словам директора дирекции оказания государственных услуг НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой предложение госкорпорации об оказании услуг в помещениях КСК поддержали пока три столичных кооператива собственников квартир, это КСК «Гулдер», «Байтерек» и «Нурбекет». «В этих жилых комплексах расположено 22 многоквартирных дома – это почти три тысячи квартир. Мы надеемся на положительный отклик от граждан. Сейчас мы также ведем переговоры с КСК в других городах Казахстана», - говорит Балташева.





Стоит отметить, что это не первое мероприятие по расширению спектра услуг вне стационарных центров обслуживания населения. Со вчерашнего дня мобильные группы ЦОНов работают в учебных организациях, рынках и торговых точках. Они помогают гражданам оформить услугу по временной регистрации граждан посредством портала электронного правительства. Только за один день мобильные группы выдали более 800 ЭЦП и оказали более 50 услуг по временной регистрации посредством портала egov.kz.





Список ЦОНов, которые будут работать в воскресенье, 22 января

Астана





Отдел №1 Есильского района - ул. Достык, 20

Отдел №2 Есильского района - ул. Сауран,7

Отдел №3 Алматинского района - ул. Куйши Дина, 29/1

Отдел №4 Алматинского района - ул. Сатпаева, 25

Отдел № 5 Сарыаркинского района - ул. С-409, 13

Отдел № 6 Сарыаркинского района - пр. Республики, 43





Алматы





Отдел Ауэзовского района - ул. Джандосова, 51

Отдел Алатауского района - мкр. Шанырак 2, ул. Жанкожа батыра, 24

Отдел Бостандыкского района - мкр. Алмагуль, ул. Ходжанова, 9 А

Отдел Жетысуского района - мкр. Кулагер, ул. Серикова, 6А

Отдел Медеуского района - ул. Маркова, 44

Отдел Турксибского района - ул. Рихарда Зорге, 9

Отдел Наурызбайского района – мкр. Акжар, ул. Егинсу, 33





Актобе





Отдел №1 г.Актобе ул. Тургенева, 109





Актау





Отдел г.Актау - 15 мкр., 67 б





Атырау





Отдел № 1 г.Атырау ул.Сатпаева, 23





Шымкент





Отдел №1 - ул. Мадели Кожа № 1 Г

Отдел №3 - ул. Джангельдина, 13А

Отдел №5 - мкр. Нурсат, 24/1





Павлодар

Отдел № 3 - ул. Павлова, 48





Петропавловск





Отдел №1 - ул.М.Ауэзова, 157





Акмолинская область





Отдел №1 г. Кокшетау ул. Ауэзова, 189 А

Отдел Целиноградского района по Акмолинской области - с. Акмол

ул. Гагарина, 16





Талдыкорган





Отдел г. Талдыкорган ул. Тауелсіздік, 67 Б

Отдел Илийского района Алматинской области - Илийский район, п. Отеген батыра

мкр. Куат, ул. Тауелсиздиктің 10 жылдығы, 23

Отдел Карасайского района Алматинской области - г. Каскелен

ул. Жангозина, 38 А

Отдел Талгарского района Алматинской области - г.Талгар,

ул. Лермонтова, 53А





Усть-Каменогорск





Отдел №3 г.Усть-Каменогорск ул. Белинского, 37, а





Семей





Отдел №2 г.Семей ул. Б. Момышулы, 22





Тараз





Отдел №1 г. Тараз ул. Койгельды, 158





Уральск





Отдел №2 г. Уральск ул. Курмангазы, 173





Караганда





Отдел №3 г. Караганда пр.Шахтеров, 5/2





Костанай





Отдел № 1 г. Костанайул.Тарана, 114





Кызылорда





Отдел №1 г.Кызылорды ул. Муратбаева, 2Е



