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Песков рассказал, будет ли Путин смотреть инаугурацию Трампа

20 января 2017, 18:24

Президент России ознакомится с инаугурацией в новостном формате.


Владимир Путин вряд ли будет смотреть инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа в прямом эфире, но ознакомится в новостном формате как с главной мировой новостью, сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Я не думаю, что он планирует ее смотреть в прямом эфире — все-таки это достаточно продолжительное мероприятие. Но, безусловно, в новостном формате, в ряду других новостей, может быть, в качестве главной мировой новости сегодняшнего дня, конечно же, он ознакомится", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин смотреть инаугурацию Трампа.

Фото: AFP 2017/ Brendan Smialowski.

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