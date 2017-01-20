Песков рассказал, будет ли Путин смотреть инаугурацию Трампа

Владимир Путин вряд ли будет смотреть инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа в прямом эфире, но ознакомится в новостном формате как с главной мировой новостью, сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , сообщает , сообщает РИА Новости





"Я не думаю, что он планирует ее смотреть в прямом эфире — все-таки это достаточно продолжительное мероприятие. Но, безусловно, в новостном формате, в ряду других новостей, может быть, в качестве главной мировой новости сегодняшнего дня, конечно же, он ознакомится", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин смотреть инаугурацию Трампа.



