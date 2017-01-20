В Мельбурне число жертв наезда на пешеходов увеличилось до четырех человек

Ранее сообщалось о трех погибших и порядка 20 раненых, часть из которых находится в тяжелом состоянии.

Число жертв инцидента в центре австралийского Мельбурна, где автомобиль въехал в толпу пешеходов, выросло до четырех человек . Об этом сообщает агентство Associated Press, передает . Об этом сообщает агентство Associated Press, передает РИА Новости





По данным агентства, среди погибших есть ребенок. Ранее сообщалось о трех погибших и порядка 20 раненых, часть из которых находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что три человека погибли на месте, четвертый скончался в больнице.





В эти дни в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, в связи с чем в городе собрались тысячи иностранных туристов. ЧП произошло в нескольких сотнях метров от места проведения соревнований. Водитель умышленно въехал в толпу на скорости около 60 километров в час, но это не является актом терроризма, сообщила полиция.





По данным местных СМИ, 26-летний водитель ранее был известен в связи с применением насилия, употреблением наркотиков и проблемами с психическим здоровьем



