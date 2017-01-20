Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Мельбурне число жертв наезда на пешеходов увеличилось до четырех человек

20 января 2017, 18:41

Ранее сообщалось о трех погибших и порядка 20 раненых, часть из которых находится в тяжелом состоянии.


Число жертв инцидента в центре австралийского Мельбурна, где автомобиль въехал в толпу пешеходов, выросло до четырех человек. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает РИА Новости.

По данным агентства, среди погибших есть ребенок. Ранее сообщалось о трех погибших и порядка 20 раненых, часть из которых находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что три человека погибли на месте, четвертый скончался в больнице.

В эти дни в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, в связи с чем в городе собрались тысячи иностранных туристов. ЧП произошло в нескольких сотнях метров от места проведения соревнований. Водитель умышленно въехал в толпу на скорости около 60 километров в час, но это не является актом терроризма, сообщила полиция.

По данным местных СМИ, 26-летний водитель ранее был известен в связи с применением насилия, употреблением наркотиков и проблемами с психическим здоровьем.

Фото: AP Photo/ Andrew Brownbill.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также