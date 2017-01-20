Кайрат Абдрахманов отметил роль Назарбаева в сближении РФ и Турции

Глава МИД РК также отметил, что Астана активно осуществляет и другие миротворческие инициативы.

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов отметил важную роль президента Нурсултана Назарбаева в сближении России и Турции после инцидента с российском самолетом Су-24, передает передает ТАСС





"Был найден общий язык между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, - сказал он, перечисляя посреднические усилия Казахстана. - Вы сами были свидетелями, какую роль в сближении двух наших партнеров сыграл президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев", - заявил Абдрахманов по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.





Он также отметил, что Казахстан активно осуществляет и другие миротворческие инициативы, направленные, например, на развитие межрелигиозного диалога. "Такого рода примеров много, - продолжил он. - Сегодня, будучи непостоянным членом СБ ООН, мы открываем для себя новые возможности".



