Астанинский Хатико несколько дней не отходит от своего умершего друга

Астанчане тронуты историей бездомной собаки, которая ни днем, ни ночью не отходит от тела своего друга-пса и охраняет его.





Пост с просьбой о помощи животному написала одна из жительниц города.





"Эти две собаки постоянно бегали вместе… Одна из них умерла, причем внезапно (возможно отравили т.к. лежала она изначально просто под окнами на прохожей части. Это уже через какое то время её перенесли прохожие к мусорке). И вот второй пес не отходит от своего мертвого друга: 3 дня и ночи рядом с ним, свернувшись в калачик. Сердце разрывается, как Хатико! Контейнеры выгрузили, а собаку оставили так лежать… И тот тоскует…", — пишет автор поста в группе "Астана – Что? Где? Когда?" в Facebook.





По ее словам, некоторые жалостливые жильцы соседних домов подкармливают пса.





В комментариях некоторые пользователи были готовы скинуться на содержание собаки в приюте, однако выяснилось, что все передержки заполнены и места для Хатико нет. Остается лишь надежда, что преданную собаку кто-то захочет забрать к себе домой.







