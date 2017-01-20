Спасатели обнаружили под завалами отеля в Италии восемь выживших
20 января 2017, 19:14
На данный момент также обнаружены тела двух погибших. Поисково-спасательная операция продолжается.
Итальянские спасатели обнаружили под завалами отеля «Ригопьяно» в итальянской провинции Пескара восьмерых выживших постояльцев. Об этом сообщает Rai News.
«Они живы и мы говорим с ними»,— заявил пресс-секретарь департамента пожарной охраны Лука Кари. По его словам, это двое детей, трое мужчин и три женщины. Ранее сообщалось о шести выживших.
На данный момент также обнаружены тела двух погибших. Поисково-спасательная операция продолжается.
Снежная лавина накрыла гостиницу 18 января. В этот момент в здании находились 30 человек. Причиной обрушения снега стала серия подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы в тот же день утром.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Reuters.
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