Пострадавшей в ЧС в Шахане девочке предстоит длительная реабилитация

Девочке, упавшей вниз после взрыва, посчастливилось выжить. Под завалами погибли ее тетя с маленьким сыном.

В Караганде из клиники им. Макажанова выписали одну из пострадавших в ЧС в поселке Шахан - 11-летнюю Лену Васильеву, сообщает сообщает Казинформ





Во второй половине дня родные забрали девочку домой. Но через полтора месяца ей предстоит вернуться на больничную койку.





«У девочки оскольчатый перелом бедра. Ее прооперировали, установили металлофиксаторы, наложили гипс. На данный момент ей нужен покой, ходьба на костылях. Через полтора месяца планируется повторная госпитализация и разработка движений суставов, - рассказал врач-ординатор детской травматологии и ортопедии Александр Ли. - Дальше будем наблюдать, как восстанавливаются суставные поверхности. Курс реабилитации может занять до полугода. А полный объем движений -теоретически только год».





Кроме того, ребенок нуждается в помощи психолога. Девочке, упавшей вниз после взрыва, посчастливилось выжить. Под завалами погибли ее тетя с маленьким сыном.





Лене уже сообщили, что в этом учебном году она не сможет посещать школу. С ней будут заниматься преподаватели на дому.





В больнице остается 32-летний Александр Галышев, которого спасатели извлекли из-под завалов. Пострадавший мужчина, страдающий ДЦП, смог 10 часов продержаться под руинами.





Напомним, 1 января в 22 часа 40 минут из-за взрыва отопительного котла обрушилась часть многоэтажного дома в поселке Шахан Карагандинской области. Под завалами погибли 9 человек, в том числе трое детей. Были спасены шесть человек, двух пострадавших госпитализировали в больницы.





Валентина Елизарова





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