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На мероприятиях по случаю инаугурации Трампа ожидают миллион зрителей

20 января 2017, 19:45

Инаугурация Трампа начнется в Вашингтоне в 12:00 (23:00 аст).


Около 1 миллиона зрителей ожидается на мероприятиях по случаю инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post, передает РИА Новости.

"Если вы собираетесь приезжать в Вашингтон, то будьте готовы к тому, что на церемонии приведения к присяге Дональда Трампа как 45 президента США, а также на инаугурационном параде и балах будет до 1 миллиона человек. Кроме того, запланировано несколько демонстраций", — сообщило издание.

Инаугурация Трампа начнется в Вашингтоне в 12:00 (23:00 аст).

Дмитрий Злодорев.

Фото: РИА Новости. Владимир Астапкович.

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