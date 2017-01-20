На мероприятиях по случаю инаугурации Трампа ожидают миллион зрителей

Около 1 миллиона зрителей ожидается на мероприятиях по случаю инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post, передает Об этом сообщила газета The Washington Post, передает РИА Новости





"Если вы собираетесь приезжать в Вашингтон, то будьте готовы к тому, что на церемонии приведения к присяге Дональда Трампа как 45 президента США, а также на инаугурационном параде и балах будет до 1 миллиона человек. Кроме того, запланировано несколько демонстраций", — сообщило издание.





Инаугурация Трампа начнется в Вашингтоне в 12:00 (23:00 аст).





Дмитрий Злодорев.



