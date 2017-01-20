В Алматы поджёгшего себя у консульства гражданина Турции тушили снегом
20 января 2017, 19:51
Причины произошедшего устанавливаются.
Сотрудник специализированной службы охраны бросил загоревшегося мужчину в снег. По предварительным данным у него обожжено 18 процентов тела, сообщает Informburo.
В ДВД Алматы подвердили факт самоподжога перед консульством Турции в Алматы. На место происшествия была вызвана скорая помощь. Также к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Медеуского района.
Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее очевидцы сообщили, что перед зданием консульства ходил раздетый по пояс мужчина, который поджёг себя.
Фото: liter.kz.
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