Время Трампа: как Вашингтон готовится к передаче власти

С того самого момента, как избранный президент Дональд Трамп был принят в Белом доме, он повторял, что одним из неотъемлемых атрибутов американской демократии является плавная передача власти следующей администрации , передает , передает РБК





В американской столице начиная с 17 января идут массовые акции протеста против президентства Дональда Трампа, инициированные различными демократическими и леворадикальными организациями. Среди организаторов демонстраций — Социалистическая партия освобождения, неправительственная антимилитаристская женская организация Code Pink, студенческие и негритянские группы и движения. Среди лидеров — заметные деятели, такие как афроамериканский активист Эрл Шарптон, кинорежиссер-документалист Майкл Мур и другие.





Мур заявил в интервью MSNBC, что с четверга его сторонники начинают стодневную кампанию, направленную на дискредитацию Дональда Трампа как президента Соединенных Штатов. Он припомнил и численное преобладание голосов у Хиллари Клинтон, и несовместимость доктрины Трампа с основными американскими ценностями, такими как терпимость, поощрение эмиграции и свобода высказывания собственного мнения.





В сети Интернет сообщалось, что протестующим будут платить 2500 долларов в месяц, однако СМИ так и не смогли выяснить, правда ли это или речь идет о клевете, призванной дискредитировать протест.





Участники протестных мероприятий съезжаются в Вашингтон отовсюду, из самых разных уголков Соединенных Штатов.





В центре города усилены меры безопасности, демонстрации сопровождаются внушительной полицейской охраной. Вечерами на улицах намного больше, чем обычно, полиции, особенно в центральных негритянских кварталах.





На днях напротив отеля «Трамп» в Вашингтоне мужчина попытался совершить самосожжение. С ожогами 10% тела он был доставлен в больницу. Американец, имя которого пока не установлено, успел сообщить полицейским и медикам, что сделал это в знак протеста против грядущего президентства Трампа.





В преддверии инаугурации манифестации в Вашингтоне начинались примерно в четыре часа дня и шли допоздна. Демонстранты, которых были сотни, идут от площади Макферосон по центру Вашингтона до новой гостиницы Трампа, которая была с помпой открыта в минувшем году. Она находится на Пенсильвания авеню — в месте сосредоточения правительственных учреждений.





Во время одной из таких акций на 14-й улице демонстранты скандировали: «Нет фашизму! Мы не хотим жить в условиях диктатуры! Нет, нет! Трамп не наш президент!»





На листовках, которые раздавали манифестанты — призыв «заполнить улицы и протестовать». «Во имя идеалов человечности мы отказываемся принять фашистскую Америку!» — говорилось в ней.





Правые страхи





Немалая часть американского общества действительно напугана победой Трампа. Речь идет не только и не столько об убежденных сторонниках Демократической партии, а о национальных и о расовых и прочих меньшинствах, вообще о тех, кто привык за годы президентства Обамы к устойчивому тренду на мультикультурализм.





«Назначения, которые проводятся Трампом, не могут не взывать беспокойства. И сам Дональд Трамп использовал унизительную для многих риторику и ни разу ни одернул во время предвыборной кампании никого из тех своих сторонников, кто отпускал расистские или сексисткие комментарии или шутки, — говорит функционер Демократической партии Кармен Рассел. — Люди всерьез обеспокоены своим будущим. Оживились сторонники идеи превосходства белой расы и прочие ультраправые элементы».





Трамп, надо заметить, всегда отмежевывался от деятелей, подобных бывшему великому магистру ККК Дэвиду Дюку. Тем не менее сам факт наличия у него ультраправой поддержки ведет людей на манифестации.





Капитолийские страсти





В конгрессе росту напряженности способствовало крайне пристрастное обсуждение кандидатов в новую администрацию. За исключением потенциального главы Пентагона Джеймса Маттиса, которого однозначно поддержали в Конгрессе, всем кандидатам Трампа приходится непросто. Особенно досталось претенденту в госсекретари главе «ExxonMobil» Рексу Тиллерсону, которого подозревали в излишней симпатии к России. Его кандидатура по прежнему под вопросом, поскольку даже республиканский сенатор Марко Рубио выразил сомнение в том, что будет поддерживать Тиллерсона, а его голос может сыграть решающую роль.





А вот Маттиса, известного в морской пехоте по кличке Бешеный Пес, не просто поддержали, но и приняли специальную поправку, позволяющую ему занять должность министра обороны вопреки существующим правилам. Дело в том, что глава Пентагона должен провести не менее семи лет на гражданской службе после отставки из армии, а Маттис ушел в запас всего четыре года назад.





При этом Маттис известен свое жесткой позицией в отношении России, что он и подтвердил на слушаниях в Конгрессе. Впрочем, это не означает, что новый глава Пентагона возьмет курс на военную конфронтацию с Россией.





Как отметил в беседе с автором право-консервативный аналитик Брайан Дарлинг, наличие в администрации Трампа жестких деятелей, выступающих за сильную Америку, означает лишь, что люди с боевым опытом, подобные Маттису, еще более ответственно будут относиться к поддержанию мира, ибо знают, что такое война, не понаслышке.





Расовый конфликт





Рейтинг поддержки Дональда Трампа при его вступлении на пост президента остается весьма низким — по данным CNN, 37%, что значительно ниже, чем у Барака Обамы или Билла Клинтона на момент начала президентства. По данным опроса Ipsos и Reuters от 18 января, рейтинг Трампа хотя и подрос в неделю инаугурации до 50%, но все равно уступает нынешнему рейтингу Обамы в 56%.





Скандал с проникновением хакеров в компьютерные сети Национального комитета Демократической партии и бесконечные разговоры о «российском факторе» в избирательном процессе отравляют праздничную атмосферу, которая обычно сопутствует инаугурации.





Двадцать с лишним деятелей Демократической партии — членов Конгресса — заявили, что не пойдут на инаугурацию. Причину наиболее лаконично выразил один старейших конгрессменов Джон Льюис. В интервью телеканалу NBC он завил, что не собирается идти на церемонию, поскольку не считает Дональда Трампа легитимным президентом, ведь «вмешательство России нарушило демократический процесс». «Я думаю, что русские помогли этому человеку избраться. И они помогли растоптать кандидатуру Хиллари Клинтон», — заявил Льюис.





В ответ Трамп в своем Twitter призвал конгрессмена не ставить под сомнение его президентство, а посоветовал заняться избирательным округом, ибо в Атланте, которую представляет Льюис, «все в чудовищном состоянии и разваливается».





Остроту полемике придает тот факт, что Джон Льюис — фигура символическая для американского сознания, а для негритянского населения вообще культовая. В 1960-е годы он был одним из лидеров борьбы за гражданские права негров, соратником Мартина Лютера Кинга, возглавлял шествие в Монтгомери, где ему в схватке с полицией проломили голову.





Многие стали советовать Трампу не ​ссориться с Льюисом. В итоге в прошлый уик-энд избранный президент отправился в открытый недавно в столице музей Афроамериканской истории. Законопроект о создании такого музея был инициирован в 1988 году в Конгрессе как раз Льюисом.





В целом афроамериканцы традиционно голосовали за демократов и сейчас весьма встревожены победой Трампа. В прошлую пятницу в своей нью-йоркской башне Трамп встретился с чернокожим артистом Стэнли Харви. Они обсуждали меры, которые могли бы позволить улучшить ситуацию в негритянских гетто больших городов.





Это один из основных пунктов трамповской программы. Если демократы традиционно делали ставку на программу «позитивных действий», различные льготы для негритянского меньшинства, то Трамп намерен создавать рабочие места и повышать занятость, одновременно улучшая инфраструктуру.





Но пока лидеры афроамериканское сообщества к идеям Трампа относятся настороженно. В интервью телекомпании CNN профессор афроамериканских исследований из Атланты негритянский активист Марк Ламонт Хилл заявил, что «Трампа могут поддерживать лишь негры-посредственности».





Российский взгляд





От всех кандидатов Трампа в Конгрессе требуют подтвердить приверженность к жесткому курсу в отношении России. Конгрессменов от обеих партий привели в ужас заявления Трампа о том, что «НАТО устарела», и что с Россией следует «поладить».





В минувшую среду телеканал CNN допытывался у нов​оизбранного вице-президента Майка Пенса, разделяет ли он подходы администрации Обамы к вопросу санкций.





В отличие от будущих членов администрации, которые вынуждены проходить через жесткие обсуждения в конгрессе, Майк Пенс, конечно, отдал должное и западной солидарности, и необходимости иметь весь необходимый инструментарий для осуществления внешней политики, включая санкции, но тем не менее подчеркнул, что Трамп действительно настроен на то, чтобы «улучшить отношения с Россией», наладить уважительный диалог и нащупать точки, где позиции сторон совпадают и можно плодотворно сотрудничать.





Между тем Обама делает все возможное, чтобы эффектно завершить свое президентство: он отменил льготы для беглецов с Кубы в рамках улучшения отношений между двумя странами, сильно сократил срок заключения Челси Мэннинг, передававшей информацию Пентагона WikiLeaks, и решил освободить борца за независимость Пуэрто-Рико Оскара Лопеса Риверу, отсидевшего в тюрьме уже 36 лет.





В телевизионном интервью Джорджу Стефанополусу на ABC News Обама высказал недоумение расколом в элите США, который достиг такой степени, что «некоторые республиканцы доверяют больше Владимиру Путину, нежели своим коллегам-демократам. После этого Обама напомнил: «Мы все в одной команде. В нашей. Владимир Путин не в нашей команде».





Как бы то ни было, в среду личный «Боинг» Дональда Трампа доставил его в Вашингтон для подготовки к церемонии инаугурации. Это был его последний полет на личном самолете. Отныне он будет перемещаться по стране и миру только на борту «номер один». Как долго — один из самых интригующих весь мир вопросов.





Рустем Сафронов.



