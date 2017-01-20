За убийство 16-летний житель Костанайской области получил 11 лет лишения свободы. Его 19-летнего соучастника суд приговорил к 18 годам в колонии, сообщает сообщает Alau.kz





Преступление жители Мендыкаринского района совершили летом прошлого года. Тогда они застрелили из охотничьего ружья владельца оружия и попытались таким же образом расправиться с его знакомым.





На момент совершения преступления жителю Мендыкаринского района Адилю Беисову было 15 лет. Шестнадцатилетие он встретил на днях, уже на скамье подсудимых. Летние школьные каникулы он проводил в компании своего двоюродного брата, 19-летнего, ранее судимого за кражу Алексея Кривощёкова.





«23-его августа прошлого года у подсудимых появилась идея совершить хищение. Они знали, что потерпевшие в доме спят, в силу алкогольного опьянения, и случай подвернулся, что бы это хищение осуществить», — рассказал председательствующий по делу судья Жасулан Асылбеков.





Парни похитили из дома пенсионера-охотника Забалуева вещи, а так же ружьё и боеприпасы. Надо отметить, для этого они прошли от посёлка Тениз к заброшенному посёлку Талапкер 18 километров. Возвращаясь домой они стреляли по диким уткам и гусям, как сказано в тексте обвинения «из похищенного оружия похищенными боеприпасами». Затем ружьё и патроны молодые люди спрятали на чердаке заброшенного дома, и на утро вновь отправились пострелять, но уже по бутылкам. В итоге у них осталось только 4 патрона. Тогда парни решили вновь похитить боеприпасы у Забалуева.





«Преднамеренно шли на неоднократное хищение боеприпасов, то есть уже второй раз, и решили, что в случае препятствия, нахождение в доме хозяев не спящими, уже было задумано осуществить данное преступление», — рассказал судья.





То есть, братья, надо отметить абсолютно трезвые, сразу договорились убрать свидетелей, причём инициатива, по данным суда, исходила от младшего из них.





В голову хозяина, который смотрел телевизор, 19-летний Кривощёков выстрелил с расстояния менее полутора метров. От выстрела проснулся второй мужчина, и когда вышел в комнату, то увидел убитого товарища, и 15-летнего Беисова, который навёл на него одноствольное ружьё. По команде старшего брата подросток нажал на спусковой крючок, но произошла осечка. Мужчина бросился бежать, и второй выстрел, который произвёл Кривощёков, не попал в цель, что позволило беглецу спастись.





«Суд приговорил: признать Кривощёкова виновным в совершении преступлений. Путём частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 17 лет шести месяцев с конфискацией имущества», — сказано в тексте приговора.





К этому сроку частично присоединено наказание, назначенное Кривощёкову год назад районным судом за кражу. Поэтому в колонию строгого режима он отправиться на 18 лет.





Беисову же суд в совокупности назначил 11 лет. Срок он начнёт отбывать в воспитательной колонии общего режима.



