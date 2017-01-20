Протестующие и приглашенные на инаугурацию Трампа заполняют центр Вашингтона

Центральные улицы Вашингтона и пространство перед Капитолием - зданием американского Конгресса - уже почти полностью заполнились людьми, пришедшими на инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа, передает корреспондент передает корреспондент ТАСС с места событий.





Главная улица города - Пенсильвания-авеню - полностью оцеплена, именно по ней уже после церемонии пройдет торжественный парад. На прилегающих к ней дорогах у контрольно-пропускных пунктов собрались сотни протестующих, которым будет разрешено наблюдать за шествием с тротуара. Набор лозунгов стандартный: "Нет фашизму!", "Доверяйте женщинам!", "Будь президентом для всех!". Активисты ведут себя весьма активно, скандируя и распевая песни, но никакой агрессии в их действиях на чувствуется.





Тем временем к самому Конгрессу подтягиваются те, кому посчастливилось достать билет на церемонию, они смогут наблюдать за инаугурацией с сидений на Капитолийском холме. В основном это журналисты и самые преданные сторонники Республиканской партии, активно участвовавшие в предвыборных акциях и получившие приглашения от сенаторов и конгрессменов своих штатов.





Безопасность в городе обеспечивают тысячи сотрудников различных правоохранительных служб и солдаты Национальной гвардии США. Их бронеавтомобили можно заметить еще за несколько станций метро от центра. Полицейские сосредоточены у Пенсильвания-авеню, на улицах также работает большое число сотрудников в штатском. Ближе к Капитолию расположились отряды для предотвращения массовых беспорядков, в руках они держат пластиковые щиты.





Офицеры морской пехоты в парадной форме помогают гостям занять свои места.





Анатолий Бочинин.



