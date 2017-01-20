Обама оставил Трампу записку в Овальном кабинете
20 января 2017, 21:08
Покидая Овальный кабинет, действующий глава государства сказал, что будет скучать по Белому дому.
Барак Обама, президентские полномочия которого истекут в пятницу в полдень по местному времени (23:00 аст), следуя давней традиции, оставил записку своему сменщику - Дональду Трампу, сообщает ТАСС.
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Белого дома. Небольшое послание 44-й президент положил в верхний ящик рабочего стола в Овальном кабинете.
Покидая Овальный кабинет, действующий глава государства подчеркнул, что будет скучать по Белому дому. На своей страничке в соцсети Twitter он поблагодарил американцев и назвал "служение народу" большой честью.
Обама вместе с семьей покинет Вашингтон сразу же после инаугурационной речи Дональда Трампа, не привлекая к себе внимания.
Такая традиция сложилась в начале 20-го века, хотя ранее сдавшие свой пост президенты сопровождали вступивших в должность коллег от Капитолийского холма до Белого дома и даже устраивали там приемы в честь нового главы государства.
Трамп проводит Обаму к выходу через восточный портал здания Конгресса. Там же на ступенях выстроится почетный караул и соберутся члены Объединенного комитета Конгресса по проведению инаугурационных торжеств. Затем семья Обамы на вертолете, если позволит погода, или на автомобиле будут доставлены на авиабазу Эндрюс в пригороде Вашингтона. Там он произнесет несколько прощальных слов собравшимся проводить его ближайшим друзьям, помощникам, сотрудникам Белого дома.
Онлайн-трансляцию церемонии инаугурации Дональда Трампа смотрите здесь.
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