В Вашингтоне задержали 50 протестующих против Трампа
21 января 2017, 00:48
Протестующие против Трампа в ходе демонстрации разбили окна нескольких магазинов и автомобилей в Вашингтоне.
Правоохранительные органы задержали 50 человек, принявших участие в акциях протеста против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.
"Пятьдесят человек были задержаны", — заявил представитель полиции.
Ранее источник в полиции сообщил агентству, что несколько человек были задержаны, точное число задержанных не называлось.
По данным агентства Reuters, протестующие против Трампа в ходе демонстрации разбили окна нескольких магазинов и автомобилей в Вашингтоне. Как отмечало агентство, участники акции протеста, одетые в черные одежды, также повредили витрину банка Bank of America.
Фото: AP Photo/ Alastair Grant.
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