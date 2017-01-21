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В Вашингтоне задержали 50 протестующих против Трампа

21 января 2017, 00:48

Протестующие против Трампа в ходе демонстрации разбили окна нескольких магазинов и автомобилей в Вашингтоне.


Правоохранительные органы задержали 50 человек, принявших участие в акциях протеста против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

"Пятьдесят человек были задержаны", — заявил представитель полиции.

Ранее источник в полиции сообщил агентству, что несколько человек были задержаны, точное число задержанных не называлось.

По данным агентства Reuters, протестующие против Трампа в ходе демонстрации разбили окна нескольких магазинов и автомобилей в Вашингтоне. Как отмечало агентство, участники акции протеста, одетые в черные одежды, также повредили витрину банка Bank of America.

Фото: AP Photo/ Alastair Grant.

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