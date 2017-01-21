В Вашингтоне задержали 50 протестующих против Трампа

Протестующие против Трампа в ходе демонстрации разбили окна нескольких магазинов и автомобилей в Вашингтоне.

Правоохранительные органы задержали 50 человек, принявших участие в акциях протеста против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на полицию, передает Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на полицию, передает РИА Новости





"Пятьдесят человек были задержаны", — заявил представитель полиции.





Ранее источник в полиции сообщил агентству, что несколько человек были задержаны, точное число задержанных не называлось.





По данным агентства Reuters, протестующие против Трампа в ходе демонстрации разбили окна нескольких магазинов и автомобилей в Вашингтоне. Как отмечало агентство, участники акции протеста, одетые в черные одежды, также повредили витрину банка Bank of America.



