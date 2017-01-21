Членов экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра» осудили в Атырау
21 января 2017, 00:56
Все подсудимые приговорены к одному году лишения свободы.
Атырауский городской суд №2 огласил приговор в отношении четырех членов запрещенной в Казахстане экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра», сообщает Казинформ.
«Приговор вынесен в отношении троих мужчин и одной женщины, обвиняемых в хранении материалов экстремистского характера, а также их распространении через социальные сети. Все подсудимые признаны виновными в пропаганде экстремизма и терроризма, а также участии в деятельности запрещенного в РК религиозного объединения. Все подсудимые приговорены к одному году лишения свободы», - сообщили в пресс-службе областного суда.
Организация «Ат-Такфир уаль-Хиджра» признана экстремистской судебным решением в 2014 году, ее деятельность запрещена на территории не только Казахстана. Она включена в перечни террористических организаций в США, России, Китае, Египте, Ливии, Марокко, Таджикистане, Узбекистане и других странах.
В декабре 2016 года сообщалось, что спецслужбы Казахстана значительно ослабили организацию, проведя задержания сразу в трех областях страны - Алматинской, Актюбинской и Атырауской.
А. Соколов.
Фото: liter.kz.
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