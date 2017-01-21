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Дональд Трамп подписал первые указы

21 января 2017, 01:17

Трамп подписывал указы за столом в окружении семьи и высшего руководства США.


Президент США Дональд Трамп подписал первые исполнительные указы в новой должности, сообщает РИА Новости.

Церемонию подписания транслировали американские телеканалы. Трамп подписывал указы за столом в окружении семьи и высшего руководства США.

Судя по телевизионной картинке, было подписано много документов.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома, в частности, был подписан документ, позволяющий Джеймсу Мэттису занимать пост министра обороны США.

Кроме того, президент завизировал ряд официальных назначений, а также документ, провозглашающий Национальнй день патриотизма.

После подписания каждого документа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе своим внукам.

Фото: РИА Новости. Стрингер.

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