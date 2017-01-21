Дональд Трамп подписал первые указы
21 января 2017, 01:17
Трамп подписывал указы за столом в окружении семьи и высшего руководства США.
Президент США Дональд Трамп подписал первые исполнительные указы в новой должности, сообщает РИА Новости.
Церемонию подписания транслировали американские телеканалы. Трамп подписывал указы за столом в окружении семьи и высшего руководства США.
Судя по телевизионной картинке, было подписано много документов.
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома, в частности, был подписан документ, позволяющий Джеймсу Мэттису занимать пост министра обороны США.
Кроме того, президент завизировал ряд официальных назначений, а также документ, провозглашающий Национальнй день патриотизма.
После подписания каждого документа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе своим внукам.
Фото: РИА Новости. Стрингер.
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