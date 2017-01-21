Дональд Трамп подписал первые указы

Трамп подписывал указы за столом в окружении семьи и высшего руководства США.

Президент США Дональд Трамп подписал первые исполнительные указы в новой должности, сообщает сообщает РИА Новости





Церемонию подписания транслировали американские телеканалы. Трамп подписывал указы за столом в окружении семьи и высшего руководства США.





Судя по телевизионной картинке, было подписано много документов.





Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома, в частности, был подписан документ, позволяющий Джеймсу Мэттису занимать пост министра обороны США.





Кроме того, президент завизировал ряд официальных назначений, а также документ, провозглашающий Национальнй день патриотизма.





После подписания каждого документа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе своим внукам.



