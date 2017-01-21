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СМИ рассказали о состоянии находящегося в реанимации Джорджа Буша-старшего

21 января 2017, 01:35

Буш-старший был отсоединен от аппарата искусственного дыхания и сейчас способен дышать самостоятельно.


Состояние бывшего президента США Джорджа Буша-старшего стабилизируется, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова представителя семьи Джима Макгрэта, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Буш-старший был отсоединен от аппарата искусственного дыхания и сейчас способен дышать самостоятельно. По словам Макгрэта, он находится в стабильном состоянии и пока лежит в реанимационном отделении.

Ранее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию, его жена Барбара также госпитализирована. Бушу провели процедуры, он отдыхает. Его жена госпитализирована с кашлем и симптомами усталости. Супруги находятся в больнице в Хьюстоне в штате Техас.

Чета Бушей направила избранному президенту Дональду Трампу письмо с извинениями, что они не смогут присутствовать на церемонии инаугурации, которая пройдет 20 января.

Бушу, который возглавлял страну в 1989–1993 годах, 92 года, его супруге Барбаре — 91.

Фото: AP Photo/ Gerry Broome.

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