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В Стамбуле обстреляли здание Управления безопасности

21 января 2017, 02:00

Правоохранительные органы начали спецоперацию по розыску нападавших.


В Стамбуле неизвестные обстреляли здание Управления безопасности из гранатомета, сообщает РБК со ссылкой на CNN Turk.

По информации телеканала, инцидент произошел в пятницу вечером, 20 января. Снаряд попал в стену здания, отмечает CNN Turk.

Здание Управления безопасности расположено на улице Ватан, уточняет агентство DHA. Правоохранительные органы начали спецоперацию по розыску нападавших, пишет агентство.

По словам губернатора Стамбула Васипа Шахина, в результате случившегося никто не пострадал.

Фото: AP Photo/ Burhan Ozbilici.

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