В Стамбуле обстреляли здание Управления безопасности
21 января 2017, 02:00
Правоохранительные органы начали спецоперацию по розыску нападавших.
В Стамбуле неизвестные обстреляли здание Управления безопасности из гранатомета, сообщает РБК со ссылкой на CNN Turk.
По информации телеканала, инцидент произошел в пятницу вечером, 20 января. Снаряд попал в стену здания, отмечает CNN Turk.
Здание Управления безопасности расположено на улице Ватан, уточняет агентство DHA. Правоохранительные органы начали спецоперацию по розыску нападавших, пишет агентство.
По словам губернатора Стамбула Васипа Шахина, в результате случившегося никто не пострадал.
Фото: AP Photo/ Burhan Ozbilici.
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