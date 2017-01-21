Туман, метель и снег ожидают казахстанцев в субботу
21 января 2017, 06:00
В Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидаются туман, гололед.
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами метель.
В Алматинской области усиление ветра 15-20 м/с, в районе Жаланшаколь 23-28 м/с, ночью местами - туман.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-23 м/с.
В Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидаются туман, гололед. В Атырауской, Карагандинской областях местами – метель, туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами - метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской области местами - метель, туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами – метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
В Алматы днем 1°, ясно.
В Астане днем -15° преимущественно облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Wa11papers.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840349-d50ed942b724ace355132885bbedeff4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также