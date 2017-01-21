Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Туман, метель и снег ожидают казахстанцев в субботу

21 января 2017, 06:00

В Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидаются туман, гололед.


На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами метель.

В Алматинской области усиление ветра 15-20 м/с, в районе Жаланшаколь 23-28 м/с, ночью местами - туман.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-23 м/с.

В Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидаются туман, гололед. В Атырауской, Карагандинской областях местами – метель, туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами - метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами - метель, туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами – метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Алматы днем 1°, ясно.

В Астане днем -15° преимущественно облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Wa11papers.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также