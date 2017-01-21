CTV: участники акции протеста против Трампа в Монреале сожгли флаг США
21 января 2017, 06:06
Манифестанты прошли по центральным улицам города до генерального консульства США.
Около 200 чел. приняли участие в акции протеста в канадском Монреале (провинция Квебек) против вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.
Манифестанты прошли по центральным улицам города до генерального консульства США.
Там они сожгли картонное изображение Трампа и американский флаг. Несколько десятков полицейских встали на пути демонстрантов, не пропустив их к воротам диппредставительства. О столкновениях и арестах информации нет.
Как заявила телеканалу организатор акции Николь Леблан, люди таким образом выразили свой протест "против сексистской, антииммиграционной, исламофобской и ксенофобской политики Трампа", а также действий ряда ультраправых объединений Квебека, "которые исповедуют схожие взгляды". Она добавила, что до конца дня в Монреале должна состояться еще одна подобная манифестация.
Фото: Point.md
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