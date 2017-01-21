Америка потребовала от Южной Кореи ареста брата Пан Ги Муна

Брат экс-генсека Пан Ги Сан и его племянник Пан Чу Хён обвиняются в сговоре с целью подкупа официальных лиц.

Правительство Соединенных Штатов Америки требует от Южной Кореи арестовать брата бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по делу о взяточничестве, сообщает Вести.ru





Как уточнил представитель прокуратуры, Соединенные Штаты обратились к Южной Корее с требованием арестовать Пан Ги Сана, одного из экс-советников южнокорейской строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd, являющегося братом Пан Ги Муна. Америка также планирует потребовать его экстрадиции, передает РИА Новости.





На прошлой неделе СМИ сообщали, что американские власти предъявили обвинение брату и племяннику экс генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по делу о коррупции. Согласно судебным документам, брат экс-генсека Пан Ги Сан и его племянник Пан Чу Хён обвиняются в сговоре с целью подкупа официальных лиц.





Дело связано с попыткой продажи комплекса зданий во Вьетнаме на сумму 800 миллионов долларов. Как уточняется, племянник бывшего генерального секретаря ООН работает в Нью-Йорке агентом по торговле недвижимостью.





Организация Объединенных Наций отказалась комментировать обвинения, которые власти США выдвинули против родственников экс-генсека ООН Пан Ги Муна.



