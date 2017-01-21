Америка потребовала от Южной Кореи ареста брата Пан Ги Муна
21 января 2017, 06:30
Брат экс-генсека Пан Ги Сан и его племянник Пан Чу Хён обвиняются в сговоре с целью подкупа официальных лиц.
Правительство Соединенных Штатов Америки требует от Южной Кореи арестовать брата бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по делу о взяточничестве, сообщает Вести.ru.
Как уточнил представитель прокуратуры, Соединенные Штаты обратились к Южной Корее с требованием арестовать Пан Ги Сана, одного из экс-советников южнокорейской строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd, являющегося братом Пан Ги Муна. Америка также планирует потребовать его экстрадиции, передает РИА Новости.
На прошлой неделе СМИ сообщали, что американские власти предъявили обвинение брату и племяннику экс генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по делу о коррупции. Согласно судебным документам, брат экс-генсека Пан Ги Сан и его племянник Пан Чу Хён обвиняются в сговоре с целью подкупа официальных лиц.
Дело связано с попыткой продажи комплекса зданий во Вьетнаме на сумму 800 миллионов долларов. Как уточняется, племянник бывшего генерального секретаря ООН работает в Нью-Йорке агентом по торговле недвижимостью.
Организация Объединенных Наций отказалась комментировать обвинения, которые власти США выдвинули против родственников экс-генсека ООН Пан Ги Муна.
Фото: EPA
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840351-7c37771ae234bd60acfff282eb5c61c4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также