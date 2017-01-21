В Турции 3-х депутатов госпитализировали после драк в парламенте

В процессе обсуждения во втором чтении проекта конституционных перемен в Меджлисе Турции, депутаты-женщины Меджлиса Турции затеяли потасовку, информирует РИА Новости ссылаясь на «Хурриет». Об этом сообщило печатное издание Hurriyet daily news, передают morning-news.ru





Драка произошла между сторонниками и критиками изменений, которые нужны для того, чтобы уменьшить роль парламента и сделать Турцию президентской республикой.





Потасовка между любителями и противниками конституционных поправок началась после того, как независимый депутат Айлин Назлыяка, протестуя против законодательного проекта, приковала себя наручниками к трибуне. Для разблокировки президиума к ней подошли депутаты от правящей партии и попытались силой вытолкнуть ее в зал.





Затем между дамами завязалась драка — они начали бить друг дружку по лицу. На ее защиту бросились оппозиционерки. Конфликт появился между представителями правящей Партии справедливости и развития (АКР), выступающими за внесение изменений в Конституцию, и представленной в законодательном органе оппозицией, являющейся противником этих поправок.





Рассмотреть внесения изменений в конституцию депутаты планируют до 24 января.





Как известно, парламент Турции одобрил 18 статью конституционной реформы, которая расширит полномочия, что дает возможность главе государства даже распустить парламент. Голосовал 481 депутат из 550, «за» свои голоса отдали 344 национальных избранника.



