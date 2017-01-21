В Вашингтоне полиция задержала 217 человек за беспорядки
21 января 2017, 07:24
Шесть полицейских получили небольшие травмы.
Полиция задержала 217 человек за беспорядки в Вашингтоне, сообщил на пресс-конференции журналистам и.о. шефа местной полиции Питер Ньюсэм, передает РИА Новости.
По его данным, шесть полицейских получили небольшие травмы.
"Преступно действовавшие лица, которые участвовали в инцидентах ранее сегодня, были арестованы, им предъявлены обвинения в беспорядках", — заявил Ньюсэм.
В течение дня в городе произошел ряд стычек демонстрантов с полицией. Нападавшие били витрины и стекла машин, а также сожгли лимузин в центре американской столицы.
В пятницу в Вашингтоне проходят торжества по случаю инаугурации президента Дональда Трампа.
Фото: AP Photo/ Jose Luis Magana
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