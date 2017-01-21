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В Вашингтоне полиция задержала 217 человек за беспорядки

21 января 2017, 07:24

Шесть полицейских получили небольшие травмы.


Полиция задержала 217 человек за беспорядки в Вашингтоне, сообщил на пресс-конференции журналистам и.о. шефа местной полиции Питер Ньюсэм, передает РИА Новости.

По его данным, шесть полицейских получили небольшие травмы.

"Преступно действовавшие лица, которые участвовали в инцидентах ранее сегодня, были арестованы, им предъявлены обвинения в беспорядках", — заявил Ньюсэм.

В течение дня в городе произошел ряд стычек демонстрантов с полицией. Нападавшие били витрины и стекла машин, а также сожгли лимузин в центре американской столицы.

В пятницу в Вашингтоне проходят торжества по случаю инаугурации президента Дональда Трампа.

Фото: AP Photo/ Jose Luis Magana

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