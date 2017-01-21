Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В СКО полицейские задержали телефонного мошенника

21 января 2017, 08:21

Преступники просили 200 тысяч тенге.


Житель Петропавловска стал жертвой мошенников, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Рано утром ему позвонили на сотовый телефон и сказали, что его сын задержан за наркотики. Растерянный и только проснувшийся мужчина даже не стал перепроверять и звонить сыну.

Он поверил звонившему, который сообщил, что необходимо заплатить 200 тысяч тенге, чтобы якобы задержанного молодого человека отпустили. Как оказалось у горожанина оказалось дома 100 тысяч тенге, об этом он и сообщил звонившему.

Эти деньги он закинул на номер телефона, указанного звонившим. Только после этого горожанин набрал сыну, у которого как оказалось, никаких проблем с законом не было. Поняв, что он стал жертвой мошенника, он тут же сообщил в полицию.

Оперативные мероприятия позволили полицейским установить, что мошенник звонил из другого города. Там установили его местонахождение и в течении нескольких дней он был задержан. Как оказалось, он освободился из мест лишения свободы и таким способом решил подзаработать денег.

«Большая профилактическая работа позволила добиться того, что в последнее время фактов телефонного мошенничества практически не было. Если раньше люди легко поддавались на уловки такого рода как «ваш сын или другой близкий родственник попал в беду и нужно заплатить деньги», то сейчас уже знают, что это обман. Однако стоит предупредить, что сейчас телефонные мошенники используют и другие способы обмана. Например, вы выиграли телефон или другие дорогостоящие предметы, нужно заплатить налог и получить свой приз. Нужно помнить, что это тоже мошенничество», - отметил заместитель начальника управления криминальной полиции подполковник полиции Василий Скляр.

Фото: Kherson.life

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также