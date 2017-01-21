В Алматы Mazda протаранила Mercedes
21 января 2017, 08:35
Водитель Mazda проигнорировал знак "Уступи дорогу".
В Алматы на пересечении улиц Нурмакова и Айтеке би произошло серьезное ДТП, сообщает Zakon.kz.
Водитель Mercedes двигался по Нурмакова в северном направлении. Владелец Mazda ехал по Айтеке би на восток.
Последний проигнорировал знак "Уступи дорогу" и врезался в немецкую иномарку.
В результате столкновения оба автомобиля отбросило на обочину, где Mercedes въехал в забор организации и в столб линий электропередач, оборвав один из проводов.
Из Mazda, со слов водителя Mercedes, вышли несколько парней, от которых пахло алкоголем. А когда на место приехали сотрудники полиции, виновник аварии стал отрицать, что находился за рулем, указывая на стоявшую рядом девушку - якобы она управляла Mazda.
На место была вызвана бригада скорой, которая осмотрела участников ДТП.
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