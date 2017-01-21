Сенат утвердил на пост главы Пентагона генерала Мэттиса

Сенат США утвердил на пост главы Пентагона генерала Джеймса Мэттиса, кандидатуру которого на эту должность ранее выдвинул президент Дональд Трамп, сообщает Би-би-си





Кандидатуру генерала поддержали 98 сенаторов, только сенатор Кирстен Джиллибранд высказалась против.





Джеймс Мэттис - первый кадровый военнослужащий во главе Пентагона более чем за полвека.





В настоящий момент американское законодательство запрещает военным, пробывшим в отставке менее семи лет, возглавлять министерство обороны, однако с согласия Конгресса может быть сделано исключение.





Генерал Мэттис ушел в отставку из Корпуса морской пехоты в 2013 году, а до этого возглавлял Центральное командование США.





Джеймс Мэттис известен морским пехотинцам США под прозвищем "бешеный пес". За время службы его также называли "боевым монахом", поскольку он так и не женился и у него нет детей.





Ранее в ходе сенатских слушаний по кандидатурам на посты в правительстве, Мэттис заявил, что российский президент Владимир Путин пытается расколоть страны НАТО.





По словам генерала, мировой порядок столкнулся с самой большой угрозой со времен Второй мировой войны. И эту угрозу, по его мнению, представляют Россия, Китай и террористические группировки.





В то же время Мэттис заявил, что согласен с президентом Трампом относительно налаживания сотрудничества с Москвой в тех вопросах, где это будет возможно.



