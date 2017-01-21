Сенат утвердил на пост главы Пентагона генерала Мэттиса
21 января 2017, 08:47
Кандидатуру генерала поддержали 98 сенаторов, только сенатор Кирстен Джиллибранд высказалась против.
Сенат США утвердил на пост главы Пентагона генерала Джеймса Мэттиса, кандидатуру которого на эту должность ранее выдвинул президент Дональд Трамп, сообщает Би-би-си.
Кандидатуру генерала поддержали 98 сенаторов, только сенатор Кирстен Джиллибранд высказалась против.
Джеймс Мэттис - первый кадровый военнослужащий во главе Пентагона более чем за полвека.
В настоящий момент американское законодательство запрещает военным, пробывшим в отставке менее семи лет, возглавлять министерство обороны, однако с согласия Конгресса может быть сделано исключение.
Генерал Мэттис ушел в отставку из Корпуса морской пехоты в 2013 году, а до этого возглавлял Центральное командование США.
Джеймс Мэттис известен морским пехотинцам США под прозвищем "бешеный пес". За время службы его также называли "боевым монахом", поскольку он так и не женился и у него нет детей.
Ранее в ходе сенатских слушаний по кандидатурам на посты в правительстве, Мэттис заявил, что российский президент Владимир Путин пытается расколоть страны НАТО.
По словам генерала, мировой порядок столкнулся с самой большой угрозой со времен Второй мировой войны. И эту угрозу, по его мнению, представляют Россия, Китай и террористические группировки.
В то же время Мэттис заявил, что согласен с президентом Трампом относительно налаживания сотрудничества с Москвой в тех вопросах, где это будет возможно.
Фото: REUTERS
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