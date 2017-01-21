В Алматы задержали наркокурьера с товаром

У пассажира авто был изъят пакет с наркотическими веществами растительного происхождения.

В Алматы полицейским удалось задержать наркокурьера, передает Zakon.kz.





Сотрудникам УБН поступила оперативная информация, что в автомобиле Mercedes белого цвета, перевозят наркотические вещества, расфасованные с целью продажи. Задержание произошло на проспекте Аль-Фараби.





При понятых у пассажира авто был изъят пакет, в котором находились расфасованные в спичные коробки наркотические вещества растительного происхождения, а так же пипетки для их употребления.





В это же время водитель Mercedes был доставлен на медицинское освидетельствование, где у него во взятых анализах были обнаружены наркотические вещества - каннабиноиды.





Водитель и пассажир были задержаны и преданы следственно оперативной группе Бостандыкского района. Пока по не уточненным данным автомобиль, на котором производилась перевозка наркотических веществ, был взят на прокат.



































