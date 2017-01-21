Парламент Турции одобрил переход на президентскую форму правления

За принятие закона, состоящего из 18 статей, проголосовали 339 депутатов. Закон будет вынесен на референдум, который примет окончательное решение.





"Благодарю депутатов за проделанную работу, теперь слово за народом", — заявил, обращаясь к парламентариям, премьер Турции Бинали Йылдырымю





Ожидается, что президент Турции Тайип Эрдоган в ближайшие дни подпишет закон, после чего он будет вынесен на референдум, который пройдет через 60 дней после публикации текста закона в официальном издании.





Проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 году, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).