Астанинский процесс: мир в ожидании переговоров по Сирии в Астане

Мир в ожидании переговоров по Сирии в Астане. Об этом говорят в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке постоянные представители разных стран, передает Хабар 24





По словам дипломатов, с начала предвыборной кампании в Совет безопасности ООН Казахстан провел огромную работу по продвижению ряда важных и содержательных инициатив, принимал активное участие в работе ООН. И сегодня внимание зарубежных политиков вновь приковано к Астане.





"Казахстан пришел в Совет Безопасности ООН в очень сложное время достаточно подготовленным к этой ответственной миссии. Вот и сегодня мы в ожидании предстоящих событий в Астане, где планируется проведение мирных переговоров по Сирии. Казахстан может внести большой вклад в этот процесс переговоров противоборствующих сторон. Таким образом, участники встречи могут улучшить ситуацию и остановить войну. Уверен, что Казахстан использует прекрасную возможность работы в составе Совбеза ООН и не раз будет инициатором принятия резолюций и деклараций, способствующих миру на планете", - считает постоянный представитель Анголы при ООН Исмаэль Гаспар Мартинс.



