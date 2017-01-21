По всему миру отмечают Международный день объятий

Праздник был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.





Несмотря на совсем еще юный возраст Дня объятий, сегодня трудно найти автора, в голову которому пришла идея такого «тесного» празднования 21 января. Известно лишь, что истоки традиции, появившейся в 70-х годах XX века, лежат в студенческой среде западноевропейской молодежи.





Именно в этот день парни и девушки заключали в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки. По своеобразной легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.