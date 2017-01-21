"Сарыарка" и "Торпедо" одержали гостевые победы в ВХЛ

Карагандинская "Сарыарка" со счетом 4:1 обыграла в Воскресенске местный "Химик".

В первом периоде у казахстанского клуба дубль оформил Олег Ломако (6-я и 18-я минуты), а в третьем две шайбы забросил Сергей Банашков (53-я и 59-я в большинстве). У "Химика" автором единственного гола оказался Кирилл Аблаев (23-я).

В основное время команды не смогли выявить победителя, а казахстанскому клубу удалось дважды отыграться. На шайбы Максима Джиошвили (16-я) и Сергея Смурова (22-я в большинстве) в составе "Торпедо" ответили Евгений Рымарев (20-я) и Андрей Белозеров (49-я). В серии буллитов решающим оказался бросок все того же Белозерова.

Усть-каменогорское "Торпедо" в Твери обыграло местный ТХК в серии буллитов - 2:3. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.

Усть-каменогорское "Торпедо" в Твери обыграло местный ТХК в серии буллитов - 2:3. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.

После этой игры "Торпедо" с 89 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, а "Сарыарка", у которой 84 балла, идет третьей.





Следующие матчи казахстанские клубы проведут 25 января в гостях. В 22:00 по времени Астаны начнется встреча "Торпедо" и "Динамо" из Балашихи, а в 22:30 стартует игра "Сарыарки" с питерским "Динамо".



