Вертолет Обамы попал в грозу и совершил незапланированную посадку
21 января 2017, 10:25
В итоге после часового ожидания все разошлись по домам.
Бывшему президенту США Бараку Обаме не повезло. Грозовые тучи не позволили ему добраться до Калифорнии, сообщает Вести.ru.
Из-за непогоды борт с 44 президентом и его семьей был вынужден совершить незапланированную посадку. В аэропорту Обаму ждала небольшая группа людей, сообщает телеканал "Россия 24". В итоге после часового ожидания все разошлись по домам.
Фото: Вести.ru
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