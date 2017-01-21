В Алматы наказали более 600 проституток

Эти данные Управление административной полиции алматинского ДВД приводит в период с 03 по 20-е января текущего года, в разрезе всех районов Алматы. Точное количество привлеченных к ответственности девушек легкого поведения – 677. Всего же ходе рейдов в органы внутренних дел были доставлены 858 представительниц этой профессии.





«Назойливое приставание в общественных местах регламентируется ст. 449 КРКобАП. Из практики, эта норма зачастую применяется к женщинам, оказывающим интимные услуги, а также к гражданам, предлагающим в наем жилище. С целью выявления аналогичных фактов проводятся рейдовые мероприятия. Так, за минувшие сутки в УВД Турксибского района доставлены 160 человек, 91 из них – девушки легкого поведения. Также силами участковых инспекторов полиции был осуществлен подворный обход 55-го дома по проспекту Сейфуллина и 4-го дома по улице Усачева, в ходе чего выявлены квартиры (пр. Сейфуллина д.55 квартиры№№1,4,13,15 и 16, ул. Усачева д.4 кв.22), сдающие в наем почасовой сетке лицам, занимающимся сводничеством и вовлечением в проституцию. Причем, ранее арендаторы этих жилищных помещений уже привлекались к административной ответственности по ст.450 КРКобАП», - уточнил заместитель начальника Управления административной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Жандос Мураталимев.



