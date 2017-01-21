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В 366 км от Алматы произошло землетрясение

21 января 2017, 11:01

Эпицентр расположен в Китае.


21 января в 02:06 сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» было зафиксировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Эпицентр землетрясения расположен в 366 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Магнитуда толчков составила 4.3, сведений об ощутимости нет.

Энергетический класс землетрясения 10.1.

Фото: news.vtomske

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